Портрет читателя Newsru.co.il в 2026 году. Итоги опроса

На сайте Newsru.co.il завершен опрос, целью которого было составление портрета нашей читательской аудитории в 2026 году. В опросе, который проводился 12-13 января, приняли участие 2177 респондентов, ответивших на 37 вопросов.

ИТОГИ ОПРОСА

Полученные результаты позволяют составить следующий усредненный портрет читателя Newsru.co.il:

– 67% – мужчины, 33% – женщины;

– возраст: 6% – до 40 лет, 34% – 40-59 лет, 60% – 60 лет и старше;

– подавляющее большинство (71%) женаты/замужем и имеют детей;

– абсолютное большинство (87%) – светские;

– подавляющее большинство (78%) имеют высшее образование;

– 87% живут в Израиле (5% раньше жили в Израиле, 2% планируют переехать в Израиль);

– среднее время жизни в Израиле – 26 лет;

– средний возраст репатриации – 35,5 лет;

– 80% владеют ивритом (57% свободно читают на иврите), 58% владеют английским; 26% – украинским

– 60% работают, пенсионеры составляют 39% аудитории (неработающие пенсионеры – 22%);

– основные сферы деятельности: хайтек (17%), промышленное производство (10%), здравоохранение (7%), собственный бизнес (6%), образование (4%), строительство (4%), наука (4%)

– безработных непенсионного возраста 1%,

– средний ежемесячный доход (брутто) – 10,5 тыс. шекелей (больше на 900 шекелей, чем в 2022 году); при этом средний ежемесячный доход у женщин – 9 тыс. шекелей, у мужчин – 11,2 тыс. шекелей; самый высокий средний доход у работающих в хайтеке – 15,6 тыс. шекелей. (По данным "Битуах Леуми" на декабрь 2025 года, медианная зарплата в Израиле составляла 10586 шекелей брутто. При этом средняя зарплата по стране составляла 15098 шекелей. Минимальная зарплата в настоящее время – 6247 шекелей.)

Основная аудитория сайта – израильская (85%). Читатели из других стран: США – 3%, Германия – 2%, Россия – 2%, Канада – 1%, Украина – 1%.

По городам в Израиле аудитория делится так: Хайфа – 10%, Иерусалим – 5%, Ришон ле-Цион – 5%, Петах-Тиква – 5%, Беэр-Шева – 5%, Ашдод – 4%, Бат-Ям – 4%, Тель-Авив – 3%, Нетания – 3%, Реховот – 3%, Ашкелон – 3%, Холон – 3%, Кармиэль – 2%, Хадера – 2%, Модиин – 2%. Более 5% живут в небольших населенных пунктах.

СЛУЖБА В ЦАХАЛЕ

14% участников опроса служили или служат в ЦАХАЛе.

При этом среди тех, кто репатриировался в возрасте до 20 лет, 69% прошли службу в израильской армии. Среди тех, кто репатриировался в возрасте 21-30 лет, 22 % прошли службу в израильской армии.

Отметим, что среди тех, кто репатриировался в течение последних 5 лет, только 1% служили или служат в ЦАХАЛе. Впрочем, среди них только 4% репатриировавшихся в возрасте до 20 лет и 14% репатриировавшихся в возрасте до 30 лет.

Для сравнения, среди тех, кто репатриировался более 30 лет назад, 18% служили в ЦАХАЛе. При этом среди них 10% репатриировавшихся в возрасте до 20 лет и 40% репатриировавшихся в возрасте до 30 лет.

Среди женщин, участвовавших в опросе, 3% служили в ЦАХАЛе. Среди мужчин – 19%.

NEWSRU.CO.IL

Большинство наших читателей (57%) заходят на сайт Newsru.co.il не только ежедневно, но и несколько раз в день. 28% читают наш сайт один раз в день, но ежедневно. При этом 38% просматривают более 5 статей за один раз.

89% читают новости Newsru.co.il из дома, 36% – на работе, 21% – в дороге.

68% заходят на сайт утром, 51% – днем, 63% – вечером, 12% – ночью.

Наши читатели не оставляют без внимания ни один из разделов сайта, 74% участников опроса читают "Все новости". Основное внимание уделяется разделам: "Израиль" (50%), "Ближний Восток" (38%), "Мир" (30%), "Экономика" (27%), "Наука и хайтек" (23%), Здоровье (16%). Читателей интересуют, прежде всего, политические, экономические, научные, технические, медицинские и культурные новости.

Был задан вопрос: "Испытываете ли вы "усталость" от новостей о войне?" 3% ответили: "Да, и не слежу за такими новостями". Самый частый ответ, 62%: "Да, но все равно слежу за такими новостями". 31% ответили: "Нет, я продолжаю регулярно следить за новостями о войне".

Вопрос: "Читаете ли вы интервью, репортажи, обзоры и другие "лонгриды" на сайте Newsru.co.il?" Ответы: регулярно – 22%, время от времени – 41%, изредка – 18%, почти не читаю – 12%, не читаю совсем – 5%.

С мобильного телефона новости Newsru.co.il регулярно читают 55% участников опроса, еще 20% читают наши материалы с мобильного телефона изредка.

11% респондентов используют новое приложение Newsru.co.il под Android, 8% используют старое приложение Newsru.co.il под Android, 4% используют приложение Newsru.co.il под iOS.

Средняя оценка мобильных приложений Newsru.co.il – 3,9 балла ("хорошо").

49% читателей характеризуют наш сайт как политически нейтральный, 9% считают его "левым", 8% – "правым".

55% дают Newsru.co.il оценку "хорошо" (4), 21% – "удовлетворительно" (3), 19% – "отлично" (5). Оценки "плохо" (2) или "отвратительно" (1) нашему сайту дали около 2,5% респондентов. Средняя оценка – более 3,9 балла ("хорошо").

21% читателей считают, что за последний год сайт Newsru.co.il стал лучше, 11% считают, что наш сайт стал хуже. Прочие участники опроса затруднились с оценкой такого рода.

95% наших читателей просматривают новости и на других сайтах.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

По ссылкам на официальной странице Newsru.co.il в Facebook нас читают 9% опрошенных, по ссылкам на официальной странице Newsru.co.il Telegram – 15%, по ссылкам в своей ленте на Facebook – 7%, по ссылкам в своей ленте Telegram – 11%. Остальные соцсети значительно менее популярны среди наших читателей.

60% заявили: "Я не слежу за новостями Newsru.co.il по ссылкам в социальных сетях".

УЧАСТИЕ В ОПРОСАХ

Две трети респондентов всегда или зачастую участвуют в других опросах Newsru.co.il. Более трети участвовали в недавнем опросе "Герои, антигерои и события 2025 года, по версии Newsru.co.il".