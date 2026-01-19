Минобороны блокирует продажу американцам компании-разработчика ПО для "Железного купола"

Министерство обороны Израиля задерживает приобретение американским холдингом Ondas, за последние два года купившей девять израильских оборонных стартапов, контроля над израильской компанией mPrest Systems.

Как сообщает "Калькалист", причиной блокирования сделки является тот факт, что mPrest Systems является разработчиком программного обеспечения для управления и контроля системой ПРО "Железный купол".

В настоящее время крупнейшим акционером mPrest является производитель "Железного купола" государственный концерн "Рафаэль", а остальные акции принадлежат ее основателю и гендиректору Натану Бараку, фонду OurCrowd и другим инвесторам.

Ondas пытается приобрести их акции примерно за $100 миллионов при оценке компании около $200 миллионов, и может оставить "Рафаэль" в статусе миноритарного акционера компании.