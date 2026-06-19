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Экономика

Минтранс принял решение о ликвидации компании "Хоце Исраэль", отвечающей за платные трассы

Инфраструктура
Госсектор
время публикации: 19 июня 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 09:05
Минтранс принял решение о ликвидации компании "Хоце Исраэль", отвечающей за платные трассы
Anat Hermony/Flash90

Министерство транспорта и управление государственных компаний приняли решение о закрытии компании "Хоце Исраэль", отвечавшей за развитие платной дорожной инфраструктуры.

Деятельность закрывающейся компании, включая ответственность за шоссе номер 6 и за туннели под горой Кармель, будет передана государственной дорожной компании "Нетивей Исраэль", сообщает "Исраэль а-Йом".

Компания «Хоце Исраэль» была создана в 90-х годах прошлого века для развития в Израиле скоростной дорожной инфраструктуры по модели «платных дорог».

За прошедшие годы в деятельности «Хоце Исраэль» и других государственных компаний возникло дублирование функций, поскольку национальные проекты были завершены и работают в штатном режиме. Слияние деятельности двух компаний должно сэкономить государству 80 миллионов шекелей в год на административных расходах.

Экономика
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