Азербайджанская госкорпорация хочет купить компанию, отвечающую за 45% опресненной воды в Израиле

Государственная инвестиционная компания Азербайджана AIH проводит комплексную проверку перед покупкой 30% акций израильской опреснительной компании IDE. Стоимость пакета оценивается в 250-270 миллионов долларов, сообщает The Marker.

IDE является крупнейшей опреснительной компанией в Израиле и одна из крупнейших в мире. Она построила все опреснительные установки в Израиле, за исключением комбината в Пальмахим. В настоящее время IDE владеет 20% израильского рынка опреснения благодаря 50%-ной доле в опреснительной установке в Хадере мощностью 127 млн кубометров и владению установкой «Сорек-2», которая работает на мощности 140 млн кубометров, но должна достичь 200 млн кубометров в год после завершения прокладки второго водозаборного трубопровода, задержавшейся из-за войны.

IDE также строит опреснительную установку в Западной Галилее мощностью 100 млн кубометров в год с запланированным завершением строительства в 2027 году, однако в будущем, согласно планам Управления водных ресурсов, мощность должна удвоиться. После завершения строительства установки в Западной Галилее и увеличения мощности "Сорек-2" доля IDE на израильском рынке опреснения достигнет 45%.

Среди владельцев IDE - бизнесмены Авшалом Фельбер, Амир Ланг, страховые компании "Клаль", "Аялон" и "Ахшара", инвестиционный дом "Мейтав Даш" и пенсионный фонд учителей и воспитателей детских садов.

В случае реализации покупка IDE станет второй крупной государственной инвестицией Азербайджана в израильскую инфраструктуру. Напомним, что летом 2025 года государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приобрела 10% газового месторождения "Тамар" за 1,25 млрд долларов.