Трамп ввел для Израиля пошлину в 15%

Президент Дональд Трамп подписал серию указов о введении пошлин на импорт в США для стран, не заключивших новое торговое соглашение с Вашингтоном.

Для Израиля введена пошлина в 15% вместо анонсированных в апреле 17%. При этом следует подчеркнуть, что речь идет об одностороннем шаге, а не о новом торговом соглашении, переговоры по которому все еще ведутся.

По сравнению с апрелем также были снижены ставки пошлин для большинства других стран, с которыми у США имеется внешнеторговый дефицит.

Для Анголы пошлина снижена с 32% до 15%, для Бангладеш – с 37% до 20%, для Боснии и Герцеговины – с 35% до 30%, для Ботсваны – с 37% до 15%, для Камбоджи – с 49% до 19%, для Кот-д'Ивуара – с 21% до 15%, для Европейского союза – с 20% до 15%, для Фолклендских островов – с 41% до 10%, для Фиджи – с 32% до 15%, для Гайаны – с 38% до 15%, для Индии – с 26% до 25%, для Индонезии – с 32% до 19%, для Ирака – с 39% до 35%, для Японии – с 24% до 15%, для Иордании – с 20% до 15%, для Казахстана – с 27% до 25%, для Лаоса – с 48% до 40%, для Лесото – с 50% до 15%, для Ливии – с 31% до 30%, для Лихтенштейна – с 37% до 15%, для Мадагаскара – с 47% до 15%, для Малави – с 17% до 15%, для Малайзии – с 24% до 19%, для Маврикия – с 40% до 15%, для Молдовы – с 31% до 25%, для Мозамбика – с 16% до 15%, для Мьянмы – с 44% до 40%, для Намибии – с 21% до 15%, для Науру – с 30% до 15%, для Северной Македонии – с 33% до 15%, для Пакистана – с 29% до 19%, для Сербии – с 37% до 35%, для Южной Кореи – с 30% до 15%, для Шри-Ланки – с 44% до 20%, для Тайваня – с 32% до 20%, для Таиланда – с 36% до 19%, для Туниса – с 28% до 25%, для Вануату – с 22% до 15%, для Вьетнама – с 46% до 20%, для Замбии – с 17% до 15%, для Зимбабве – с 18% до 15%.

В то же время были повышены пошлины для Брунея (с 24% до 25%), Камеруна (с 11% до 15%), Чада (с 13% до 15%), Демократической Республики Конго (с 11% до 15%), Экваториальной Гвинеи (с 13% до 15%), Нигерии (с 14% до 15%), Филиппин (с 17% до 19%), Швейцарии (с 31% до 39%).