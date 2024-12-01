Государство оплатит строительство защищенных комнат в радиусе 1-5 км от границы с Ливаном

Представители министерства обороны, ЦАХАЛа и министерства финансов подписали соглашение о строительстве 10 тысяч укрепленных комнат ("мерхав муган дирати", или "мамад") в населенных пунктах, расположенных на расстоянии от одного до пяти километров от границы с Ливаном.

Речь идет о механизме под названием "Мимуш ацми" ("Самостоятельная реализация"), на который государство выделит 1,2 миллиарда шекелей. В рамках этой программе жители смогут самостоятельно организовать строительство защищенных комнат по утвержденным стандартам, получив на это государственное финансирование: это позволит значительно ускорить процедуру, поскольку в таком случае жители обстреливаемых районов не будут зависеть от загруженности государственных подрядчиков.

С началом действия соглашения о прекращении огня с Ливаном инженерно-строительный отдел министерства обороны начал строительство 1700 защищенных комнат в населенных пунктах, расположенных непосредственно возле границы.

Подписанное соглашение предусматривает выделение 875 миллионов шекелей жителям 28 населенных пунктов, расположенных на расстоянии от одного до пяти километров от границы с Ливаном. На строительство "мамада" будет выделяться дотация до 132 тысяч шекелей. Процесс выдачи разрешений на строительство и отбор подрядчиков уже завершен, и строительство должно начаться уже в ближайшее время.