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Экономика

Государство оплатит строительство защищенных комнат в радиусе 1-5 км от границы с Ливаном

Минфин
Минобороны
время публикации: 01 декабря 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 15:12
Государство оплатит строительство защищенных комнат в радиусе 1-5 км от границы с Ливаном
Wikipedia.org. Фото: מיכאל יעקובסון

Представители министерства обороны, ЦАХАЛа и министерства финансов подписали соглашение о строительстве 10 тысяч укрепленных комнат ("мерхав муган дирати", или "мамад") в населенных пунктах, расположенных на расстоянии от одного до пяти километров от границы с Ливаном.

Речь идет о механизме под названием "Мимуш ацми" ("Самостоятельная реализация"), на который государство выделит 1,2 миллиарда шекелей. В рамках этой программе жители смогут самостоятельно организовать строительство защищенных комнат по утвержденным стандартам, получив на это государственное финансирование: это позволит значительно ускорить процедуру, поскольку в таком случае жители обстреливаемых районов не будут зависеть от загруженности государственных подрядчиков.

С началом действия соглашения о прекращении огня с Ливаном инженерно-строительный отдел министерства обороны начал строительство 1700 защищенных комнат в населенных пунктах, расположенных непосредственно возле границы.

Подписанное соглашение предусматривает выделение 875 миллионов шекелей жителям 28 населенных пунктов, расположенных на расстоянии от одного до пяти километров от границы с Ливаном. На строительство "мамада" будет выделяться дотация до 132 тысяч шекелей. Процесс выдачи разрешений на строительство и отбор подрядчиков уже завершен, и строительство должно начаться уже в ближайшее время.

Экономика
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