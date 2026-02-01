Сильный шекель и падающий доллар: почему Банк Израиля не вмешивается

В условиях резкого укрепления шекеля и падения доллара Банк Израиля пока не спешит выходить на валютный рынок с интервенциями. Как отмечает The Marker, ключевая причина – отсутствие признаков "сбоя" рынка: торги идут штатно, есть спрос и предложение, нет паники или дисфункции, требующей экстренного вмешательства.

Сильный шекель удешевляет импорт и помогает сдерживать рост цен, а значит, интервенция (покупка валюты ради ослабления шекеля) могла бы осложнить борьбу за удержание инфляции в целевом диапазоне и повлиять на траекторию процентной ставки.

Регулятор вмешивается, как правило, лишь в исключительных ситуациях – при "поломке" механизма рынка или при отклонении курса от уровня, соответствующего фундаментальным условиям. Нынешняя динамика таких признаков не имеет.

На минувшей неделе курс доллара опускался ниже 3,10 шекеля – это самый низкий курс за последние пять лет.