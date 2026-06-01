Культура

Из музея в Меце украден самый дорогой банан в истории – часть инсталляции "Комедиант"

Музеи
Франция
время публикации: 01 июня 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 09:20
Wikipedia.org. Фото: Jane023

Французкая полиция начала расследование кражи банана из Музея Помпиду в Меце – филиале парижского Центра Помпиду. Дело в том, что это не просто банан, а центральная часть произведения Маурицио Кателлана "Комедиант", существующего в нескольких экземплярах и оцениваемой в шесть миллионов евро.

Инсталляция представляет собой настоящий банан, прикрепленный к стене лентой и, по сути, является сатирическим высказыванием о границах современного искусства. Злоумышленнику удалось скрыться, администрация заменила похищенный фрукт новым и обратилась в полицию.

Отметим, что это далеко не первое нападение на скандальное произведение Кателлана, существующее в нескольких экземплярах. В 2019 году в Майями коллекционер искусства Дэвид Датуна съел банан, назвав свои действия перформансом "Голодный художник".

В 2023 году банан был съеден студентом факультета искусств университета Сеула Но Хун Со. Доев, он прикрепил кожуру к стене. Плод быстро заменили – его и так приходится менять каждые несколько дней, когда бананы начинают чернеть.

