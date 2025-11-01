x
01 ноября 2025
последняя новость: 08:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 ноября 2025
01 ноября 2025
последняя новость: 08:40
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Вступила в силу "зимняя скидка" на оформление дарконов

МВД
время публикации: 01 ноября 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 07:49
Вступила в силу "зимняя скидка" на оформление дарконов
Yonatan Sindel/Flash90

С 1 ноября в Израиле вступила в силу так называемая "зимняя скидка" на загранпаспорта (дарконы). Оплатить оформление или продление загранпаспорта по сниженной цене можно до 28 февраля 2026 года.

Впервые скидку разрешили реализовывать не только при онлайн-оплате на сайте gov.il, но и через киоски самообслуживания.

Льготный "зимний" тариф действует для взрослых и детей, на первичную выдачу и продление. Рекомендуется сначала оплатить услугу онлайн, затем записаться на прием в отделение (без онлайн-оплаты скидка не действует).

Отдельные категории – в том числе, военнослужащие и резервисты – получают дополнительную льготу – она применяется к уже сниженному зимнему тарифу.

МВД Израиля с помощью "зимней скидки" мотивирует граждан к оформлению дарконов, чтобы снизить нагрузку перед пиковыми сезонами (накануне праздника Песах и накануне летних каникул) и сократить очереди.

