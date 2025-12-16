Трамп подписал указ о запрете на въезд в США жителям Палестинской автономии

Во вторник, 16 декабря, президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, расширяющую и ужесточающую ограничения на въезд в Соединенные Штаты из стран, которые имеют "устойчивые и серьезные" проблемы со скринингом, проверками и обменом информацией. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Полный запрет на визит в США сохраняется для граждан 12 стран, подпавших под действие предыдущей прокламации, и в список добавлены еще пять стран: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия.

Кроме того, полный запрет вводится для лиц, въезжающих по проездным документам, выданным палестинской администрацией.

Белый дом также сообщает, что частичные ограничения сохраняются для граждан Бурунди, Кубы, Того и Венесуэлы, а еще 15 государств добавлены в список частичных ограничений (включая Нигерию, Сенегал и Танзанию). Отдельно отмечается, что для Туркменистана ограничения по некоторым неиммиграционным визам снимаются, но при этом сохраняется приостановка въезда для иммигрантов.

В публикации подчеркивается, что прокламация предусматривает исключения – в частности для постоянных жителей США, обладателей действующих виз, ряда категорий (например, спортсменов и дипломатов), а также в случаях, когда въезд отвечает национальным интересам США; при этом сообщается о сужении некоторых "семейных" исключений при сохранении индивидуальных решений по ходатайствам.