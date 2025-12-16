Нетаниягу обратился к правительствам стран Запада: "Я требую немедленных действий"
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальных сетях видео, в котором призвал правительства западных стран обеспечить еврейским общинам безопасность.
"Я требую от правительств стран Запада сделать всё необходимое для борьбы с антисемитизмом и обеспечить еврейским общинам по всему миру необходимую охрану и безопасность. И им следует прислушиваться к нашим предупреждениям. Я требую от них немедленных действий", – говорит Нетаниягу на видео.
אני דורש מממשלות המערב לעשות את מה שנדרש כדי להילחם באנטישמיות ולתת את הביטחון הדרוש ואת האבטחה הדרושה לקהילות היהודיות בעולם. וכדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהן פעולה – עכשיו.
I demand that Western governments do what is necessary to combat anti-Semitism and provide the…