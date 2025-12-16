x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 22:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 22:38
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу обратился к правительствам стран Запада: "Я требую немедленных действий"

Антисемитизм
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 декабря 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 22:15
Нетаниягу обратился к правительствам стран Запада: "Я требую немедленных действий"
GPO

Нетаниягу обратился к странам Запада: "Я требуют немедленных действий"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальных сетях видео, в котором призвал правительства западных стран обеспечить еврейским общинам безопасность.

"Я требую от правительств стран Запада сделать всё необходимое для борьбы с антисемитизмом и обеспечить еврейским общинам по всему миру необходимую охрану и безопасность. И им следует прислушиваться к нашим предупреждениям. Я требую от них немедленных действий", – говорит Нетаниягу на видео.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 декабря 2025

Четыре героя в Сиднее пытались остановить террористов, трое были убиты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Нетаниягу о теракте в Сиднее: "Я говорил, что их политика подливает масло в огонь"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 декабря 2025

СНБ опубликовал предупреждение для израильтян за границей на время Хануки