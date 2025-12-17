x
Израиль

18-летний израильтянин смог обойти проверки в аэропорту "Бен-Гурион" и без билета улететь в Вену

время публикации: 17 декабря 2025 г., 00:03 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 00:07
18-летний израильтянин смог обойти проверки в аэропорту "Бен-Гурион" и без билета улететь в Вену
Nati Shohat/Flash90

В аэропорту "Бен-Гурион" 18-летнему израильтянину удалось без билета сесть в самолет авиакомпании Austrian Airlines и добраться до Вены. Только по прилету в Австрию выяснилось, что юноша летел "заяцем". Сайт Walla News пишет, что безбилетного пассажира отправили в Израиль ближайшим рейсом.

Из управления аэропортов сообщили, что после получения от авиакомпании информации о "зайце" была проведена проверка. Выяснилось, что пассажир прошел проверку безопасности, но ему удалось миновать пограничный контроль. "Немедленно была проведена проверка с релевантными структурами, в том числе с Управлением народонаселения и миграции и авиакомпанией", – говорится в сообщении.

Это второй подобный случай за последние два месяца. 8 октября 13-летнему мальчику, не имеющему ни паспорта, ни билета, удалось миновать все проверки в аэропорту "Бен-Гурион" и сесть в самолет, следующий в Нью-Йорк. Он был обнаружен, когда самолет выруливал на взлетную полосу.

