ЦАХАЛ: на базе на севере Израиля погиб военнослужащий

На одной из военных баз на севере Израиля военнослужащий получил тяжелое ранение в результате стрельбы. Его доставили в больницу, где констатировали смерть.

Семья военнослужащего уведомлена.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военная полиция расследует обстоятельства инцидента. Материалы расследования будут переданы в военную прокуратуру.