ЦАХАЛ: на базе на севере Израиля погиб военнослужащий
время публикации: 16 декабря 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 21:59
На одной из военных баз на севере Израиля военнослужащий получил тяжелое ранение в результате стрельбы. Его доставили в больницу, где констатировали смерть.
Семья военнослужащего уведомлена.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военная полиция расследует обстоятельства инцидента. Материалы расследования будут переданы в военную прокуратуру.
