16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

время публикации: 16 декабря 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 21:59
ЦАХАЛ: на базе на севере Израиля погиб военнослужащий
Chaim Goldberg/Flash90

На одной из военных баз на севере Израиля военнослужащий получил тяжелое ранение в результате стрельбы. Его доставили в больницу, где констатировали смерть.

Семья военнослужащего уведомлена.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военная полиция расследует обстоятельства инцидента. Материалы расследования будут переданы в военную прокуратуру.

Израиль
