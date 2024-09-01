Педагоги присоединяются к забастовке: детсады закроют, школы будут работать до 11:45

Профсоюз учителей объявил о присоединении к забастовке. "В связи с запланированной на понедельник, 2 сентября, всеобщей забастовкой, которая распространяется на помощниц воспитательниц, детские сады будут закрыты и не будут принимать детей", – сказано в официальном заявлении профсоюза.

Школы будут работать в сокращенном режиме до 11:45. При этом в официальном сообщении профсоюза учителей подчеркивается, что система особого образования ("Хинух меюхад") будет работать в обычном режиме.