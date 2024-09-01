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Экономика

Педагоги присоединяются к забастовке: детсады закроют, школы будут работать до 11:45

время публикации: 01 сентября 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 17:25
Педагоги присоединяются к забастовке: детсады закроют, школы будут работать до 11:45
David Cohen/Flash90

Профсоюз учителей объявил о присоединении к забастовке. "В связи с запланированной на понедельник, 2 сентября, всеобщей забастовкой, которая распространяется на помощниц воспитательниц, детские сады будут закрыты и не будут принимать детей", – сказано в официальном заявлении профсоюза.

Школы будут работать в сокращенном режиме до 11:45. При этом в официальном сообщении профсоюза учителей подчеркивается, что система особого образования ("Хинух меюхад") будет работать в обычном режиме.

Экономика
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