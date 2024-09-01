Центр местной власти присоединяется к забастовке: "Семьи похищенных – часть нашего общества"

Центр местной власти приостановит деятельность на час в понедельник в знак солидарности с семьями похищенных. В мцниципальных отделениях не будет вестись прием посетителей в период с 9:00 до 10:00.

В официальном заявлении Центра местной власти сказано: "Все мы опечалены жестоким убийством шестерых заложников террористами ХАМАСа и поддерживаем их семьи в эти тяжелые минуты. Семьи похищенных – часть нашего сообщества, и мы продолжим поддерживать их, сопровождать их во всем и помогать им".

Центр местной власти указывает, что после переговоров со многими руководителями органов местного самоуправления было принято решение провести часовую забастовку солидарности с семьями похищенных: в понедельник, 2 сентября, с 9:00 до 10:00 в муниципальных учреждениях не будет приема посетителей.