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Экономика

"А-Гистадрут а-Леумит" против забастовки, которая нанесет ущерб экономике во время войны

время публикации: 01 сентября 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 16:29
"А-Гистадрут а-Леумит" против забастовки, которая нанесет ущерб экономике во время войны
Пресс-служба "А-Гистадрут а-Леумит"

"А-Гистадрут а-Леумит" опубликовал заявление с объяснением, почему эта профсоюзная организация не поддерживает идею проведения всеобщей забастовки в знак поддержки семей похищенных и с целью давления на правительство, чтобы как можно скорее была заключена сделка с ХАМАСом.

"Израильская экономика переживает один из своих худших периодов, и необходимо проявить ответственность, – сказано в этом заявлении. – Необходимо укреплять страну, а не втягивать ее в ситуацию, которая ослабит коммерческий сектор и всех трудящихся страны".

"Паралич экономики это очень опасный шаг, который нанесет ущерб экономике Израиля, его устойчивости и безопасности, – подчеркивают представители "А-Гистадрут а-Леумит". – Наши враги лишь потирают руки от удовольствия, глядя, как мы разрушаем сами себя. Мы не будем в этом участвовать".

Экономика
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