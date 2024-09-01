"А-Гистадрут а-Леумит" против забастовки, которая нанесет ущерб экономике во время войны

"А-Гистадрут а-Леумит" опубликовал заявление с объяснением, почему эта профсоюзная организация не поддерживает идею проведения всеобщей забастовки в знак поддержки семей похищенных и с целью давления на правительство, чтобы как можно скорее была заключена сделка с ХАМАСом.

"Израильская экономика переживает один из своих худших периодов, и необходимо проявить ответственность, – сказано в этом заявлении. – Необходимо укреплять страну, а не втягивать ее в ситуацию, которая ослабит коммерческий сектор и всех трудящихся страны".

"Паралич экономики это очень опасный шаг, который нанесет ущерб экономике Израиля, его устойчивости и безопасности, – подчеркивают представители "А-Гистадрут а-Леумит". – Наши враги лишь потирают руки от удовольствия, глядя, как мы разрушаем сами себя. Мы не будем в этом участвовать".