Муниципалитеты Тель-Авива-Яффо и Кфар-Сабы присоединяются к забастовке

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо не будет работать в понедельник, 2 сентября, в первую половину дня в рамках забастовки в поддержку семей похищенных ХАМАСом израильтян, которые требуют немедленного заключения сделки с террористами.

Муниципалитет также позволит своим работникам принимать участие в любых мероприятиях в поддержку семей похищенных.

О присоединении к забастовке также сообщил глава муниципалитета Кфар-Сабы Рафи Саар, который вслед за мэром Гиватаима призвал других руководителей муниципалитетов и местных советов выйти на забастовку в знак поддержки семей заложников.