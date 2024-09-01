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Муниципалитеты Тель-Авива-Яффо и Кфар-Сабы присоединяются к забастовке

время публикации: 01 сентября 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 15:59
Муниципалитет Тель-Авива – Яффо и муниципалитет Кфар-Сабы присоединяются к забастовке
Matanya Tausig/Flash90

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо не будет работать в понедельник, 2 сентября, в первую половину дня в рамках забастовки в поддержку семей похищенных ХАМАСом израильтян, которые требуют немедленного заключения сделки с террористами.

Муниципалитет также позволит своим работникам принимать участие в любых мероприятиях в поддержку семей похищенных.

О присоединении к забастовке также сообщил глава муниципалитета Кфар-Сабы Рафи Саар, который вслед за мэром Гиватаима призвал других руководителей муниципалитетов и местных советов выйти на забастовку в знак поддержки семей заложников.

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