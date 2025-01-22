Министр экологии хочет перенести "Сафари", мэрия Рамат-Гана против

Министр экологии Идит Сильман продвигает инициативу по переносу зоологического центра "Сафари" из Рамат-Гана в парк имени Ариэля Шарона, созданный на месте закрытого мусорного полигона Гуш-Дана, сообщает портал Walla.

Данный шаг позволит освободить около 1000 дунамов территории в районе с высоким спросом на жилье и существенно повысить статус нового парка, развитием которого активно занимаются в министерстве.

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн, во время нахождения в правительстве также продвигавший эту инициативу, в новом статусе выступает категорическим против, заявляя, что "Сафари" был и останется неотъемлемой частью Рамат-Гана.