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Экономика

Министр экологии хочет перенести "Сафари", мэрия Рамат-Гана против

Экология
Рамат-Ган
Мин.экологии
время публикации: 22 января 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 10:13
Парк Ариэля Шарона на месте бывшего мусорного полигона
Photo by Omer Fichmanl/Flash90

Министр экологии Идит Сильман продвигает инициативу по переносу зоологического центра "Сафари" из Рамат-Гана в парк имени Ариэля Шарона, созданный на месте закрытого мусорного полигона Гуш-Дана, сообщает портал Walla.

Данный шаг позволит освободить около 1000 дунамов территории в районе с высоким спросом на жилье и существенно повысить статус нового парка, развитием которого активно занимаются в министерстве.

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн, во время нахождения в правительстве также продвигавший эту инициативу, в новом статусе выступает категорическим против, заявляя, что "Сафари" был и останется неотъемлемой частью Рамат-Гана.

Экономика
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