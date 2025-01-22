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Экономика

Турция может возобновить торговлю с Израилем, если перемирие в Газе станет постоянным

Турция
время публикации: 22 января 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 09:45
Турция может возобновить торговлю с Израилем, если перемирие в Газе станет постоянным
AP Photo/Emrah Gurel

Глава турецкого Совета по внешнеэкономическим связям Наиль Олпак заявил, что Турция может восстановить торгово-экономические отношения с Израилем в случае, если прекращение огня в секторе Газы станет постоянным.

Турция разорвала экономические связи с Израилем в 2024 году, а знак протеста против военной операции, проводимой ЦАХАЛом в Газе. Несколько дней назад Израиль и ХАМАС начали реализацию поэтапного соглашения о возвращении заложников и прекращении огня.

Олпак также сообщил о возникновении сложностей с оплатой товаров, которые поставляются в Россию через Казахстан и Кыргызстан. Он не стал вдаваться в подробности. Его заявление означает, что Турция обходит введенные в отношении России экономические санкции.

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