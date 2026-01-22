x
22 января 2026
Экономика

"Тева" повышает цены на детское питание "Нутрилон"

время публикации: 22 января 2026 г., 14:44 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 14:44

Компания "Тева", продающая в Израиле детское питание под брендом "Нутрилон", уведомила розничных продавцов об обновлении прейскуранта.

С 1 марта 2026 года цена на детские смеси для розничных продавцов вырастет на 10% и, как ожидается, это подорожание практически полностью будет переложено на потребителей.

В качестве причины повышения цены в "Теве" указывают "рост цен на сырье и материалы поставщиков".

