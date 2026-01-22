В Давосе представлен "генплан" реконструкции Газы: порт, аэропорт, новое жилье

В Давосе (Швейцария) американской делегацией был представлен "генеральный план" реконструкции Газы. Планируется масштабное строительство от Рафиаха к городу Газа, порт, аэропорт, многоэтажные жилые комплексы и офисные здания на побережье.

Судя по схеме, авторы предлагают застройку "лентой" вдоль побережья с поэтапным продвижением с юга на север: от Рафиаха (Рафаха) к Хан-Юнису и далее на север, до города Газа.

В частности, планируется строительство на побережье Газы "180 башен смешанного назначения", за этим "прибрежным поясом" – жилые районы, парки, сельскохозяйственные зоны, спортивные объекты, промышленные комплексы (включая дата-центры и объекты высокотехнологичного производства).

В Рафиахе планируется построить новый трехсторонний пограничный переход (Газа, Египет, Израиль). Западней него задуман морской порт, восточней – аэропорт. Также в плане предусмотрено масштабное строительство дорог, включая кольцевые магистрали.

Отметим, что в восточной части сектора (в настоящее время контролируемой ЦАХАЛом), судя по "генплану", жилищное строительство не планируется – там задуманы индустриальные, парковые и сельскохозяйственные зоны.

Календарные сроки, бюджет и источники финансирования этого плана пока неизвестны. Но, по всей видимости, бюджет, по замыслу американской администрации, будет формировать "Совет мира", создаваемый президентом США Дональдом Трампом.