"Просто устала и уснула": на рейс easyJet провезли умершую женщину

Рейс авиакомпании easyJet из испанской Малаги в лондонский аэропорт Гатвик был сорван и задержан примерно на 12 часов после того, как перед вылетом на борту была обнаружена умершая 89-летняя гражданка Великобритании, пишет SUR.

По словам пассажиров, родственники провезли женщину в самолет в инвалидном кресле и уверяли персонал, что она "плохо себя чувствует", "просто устала и уснула".

Как сообщают англоязычные источники, самолет уже начал движение к полосе, но экипаж остановил вылет и вернул борт к стоянке после того, как бортпроводники заметили, что пассажирка не реагирует и не дышит. Были вызваны экстренные службы. Специалисты подтвердили: пожилая женщина мертва.

В компании easyJet отвергли обвинения в том, что в самолет посадили умершего человека: в заявлении компании утверждается, что пассажирка имела действующий fit-to-fly (медицинское разрешение на перелет) и была жива при посадке, а возврат самолета к стоянке произошел из-за необходимости срочной медпомощи.