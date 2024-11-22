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Экономика

Правительство переведет 175 миллионов шекелей на восстановление гостиниц после эвакуированных

Бюджет
Мин.туризма
Туризм
время публикации: 22 ноября 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 13:52
Правительство переведет 175 миллионов шекелей на восстановление гостиниц после эвакуированных
Miriam Alster/FLASH90

В воскресенье на заседании правительства должно состояться голосование по вопросу финансирования фонда восстановления гостиниц, принимавших эвакуированных.

Как пояснил министр туризма Хаим Кац, с 7 октября 2023 года израильские гостиницы приняли более ста тысяч израильтян, которые были эвакуированы из зон противостояния на севере и на юге страны. "С самой первой минуты израильские гостиницы стали домом для тех, кому он был нужен в критический момент", – отметил Кац.

Министерство туризма планирует перечислить 175 миллионов шекелей непосредственно гостиницам, чтобы на эти деньги можно было восстановить поврежденные здания и их содержимое и вновь вернуться к отельному бизнесу. Еще 10 миллионов шекелей будут выделены на поощрение внутреннего туризма.

Как сообщает "Давар", в результате войны и прекращения потока зарубежных туристов закрылись уже 20% израильских гостиниц, а в свете туристического упадка еще десятки отелей могут закрыться в ближайшее время.

Экономика
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