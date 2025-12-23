x
Экономика

Смотрич подписал указ о повышении до 150 долларов суммы освобождения от НДС покупок за рубежом

Налоги
Бецалель Смотрич
время публикации: 23 декабря 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 16:25
Смотрич подписал указ о повышении до 150 долларов суммы освобождения от НДС покупок за рубежом
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о повышении суммы освобождения от уплаты налога на добавочную стоимость (НДС) онлайн-покупок, сделанных израильтянами в зарубежных магазинах, с 75 долларов до 150 долларов.

Данное изменение вступит в силу в рамках бюджета на 2026 год. Отметим, что этот шаг полностью противоположен рекомендациям чиновников минфина, пытающихся добиться отмены этой налоговой льготы, и гарантированно вызовет недовольство израильских промышленников и импортеров.

Однако Бецалель Смотрич, по всей видимости, надеется на благодарность израильтян, которая может дать ему дополнительные голоса на грядущих парламентских выборах.

