The Marker: Смотрич взвешивает возможность увеличения суммы безналоговых онлайн-покупок за границей

Министр финансов Бецалель Смотрич в рамках подготовки к бюджету на 2026 год, который будет годом выборов, рассматривает несколько шагов, призванных повысить его популярность, утверждает издание The Marker.

Согласно журналисту Нати Тукеру, среди прочего, Смотрич взвешивает возможность увеличения суммы онлайн-покупок за границей, освобождаемых от НДС и импортных пошлин, которая на текущий момент установлена на уровне 75 долларов. Такой шаг полностью противоположен рекомендациям чиновников минфина, пытающихся добиться отмены этой налоговой льготы, и гарантированно вызовет недовольство израильских промышленников и импортеров.

Другим рассматриваемым шагом является возобновление индексации налоговых ступеней, замороженной в бюджете 2025 года на три года. Однако такой шаг потребует существенных компенсационных мер, поскольку обойдется госбюджету в несколько миллиардов шекелей недополученных налогов.