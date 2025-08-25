x
25 августа 2025
|
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 10:12
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

The Marker: Смотрич взвешивает возможность увеличения суммы безналоговых онлайн-покупок за границей

Налоги
Импорт и экспорт
Бецалель Смотрич
Интернет
время публикации: 25 августа 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 09:33
The Marker: Смотрич взвешивает возможность увеличения суммы безналоговых онлайн-покупок за границей
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич в рамках подготовки к бюджету на 2026 год, который будет годом выборов, рассматривает несколько шагов, призванных повысить его популярность, утверждает издание The Marker.

Согласно журналисту Нати Тукеру, среди прочего, Смотрич взвешивает возможность увеличения суммы онлайн-покупок за границей, освобождаемых от НДС и импортных пошлин, которая на текущий момент установлена на уровне 75 долларов. Такой шаг полностью противоположен рекомендациям чиновников минфина, пытающихся добиться отмены этой налоговой льготы, и гарантированно вызовет недовольство израильских промышленников и импортеров.

Другим рассматриваемым шагом является возобновление индексации налоговых ступеней, замороженной в бюджете 2025 года на три года. Однако такой шаг потребует существенных компенсационных мер, поскольку обойдется госбюджету в несколько миллиардов шекелей недополученных налогов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 сентября 2024

Откуда минфин планирует взять деньги на 2025 год: черновик "мер бюджетной консолидации"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 августа 2024

Налоговое управление готовит торговые онлайн-платформы к отмене освобождения от НДС