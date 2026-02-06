x
06 февраля 2026
Мир

ФБР задержало участника террористической атаки на консульство США в Бенгази в 2012 году

США
Ливия
время публикации: 06 февраля 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 17:54
Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что ФБР задержало "ключевого участника" террористической атаки на консульство США в Бенгази (Ливия) в 2012 году, в ходе которой погибли четверо американских граждан.

"Зубайр аль-Бакуш был экстрадирован и взят под стражу, мы предъявим ему обвинения по всей строгости закона", – заявила Бонди, – Ему предъявят обвинения, связанные, среди прочего, с убийством, терроризмом и поджогом".

Боевики-исламисты в ночь 12 сентября 2012 года совершили вооруженное нападение на консульство США в Бенгази, втором по величине городе Ливии.

В результате обстрела здания с использованием гранатометов погиби четверо граждан США, в том числе американский посол в Ливии Крис Стивенс

По имеющимся данным, в атаке участвовали представители двух группировок бывших повстанцев – "Бригад 17 февраля" и "Бригад последователей шариата".

// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 сентября 2012

Боевики-исламисты напали на консульство США в ливийском городе Бенгази