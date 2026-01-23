x
Экономика

Мэрия Ришон ле-Циона против строительства тюрьмы рядом с IKEA

Недвижимость
ШАБАС
Ришон ле-Цион
время публикации: 23 января 2026 г., 07:52 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 07:52
Мэрия Ришон ле-Циона против строительства тюрьмы рядом с IKEA
Flash90. Фото: Х.Рабинович

Муниципалитет Ришон ле-Циона выступил с требованием пересмотра национального плана развития пенитенциарных учреждений ТАМА 24, в рамках которого одна из новых тюрем должна быть построена в комплексе Сорек, рядом с магазином IKEA, сообщает "Едиот Ахронот".

План ТАМА 24, который был первоначально утвержден в 1982 году и обновлен в 2020 году, призван обеспечить потребности Израиля в заключении до 2040 года, и охватывает территорию около 260 дунамов. В сентябре 2025 года Национальный совет утвердил детальный план строительства пенитенциарного кластера в Ришон ле-Ционе, несмотря на поданные против него возражения.

Согласно внешнему отчету, заказанному муниципалитетом Ришон ле-Циона, стоимость земли, предназначенной для пенитенциарного объекта, составляет около 2,25 миллиарда шекелей без учета НДС. В отчете подчеркивается, что можно построить аналогичный объект в альтернативном месте в центре страны по стоимости земли около 7 миллионов шекелей, на сельскохозяйственной территории, принадлежащей Земельному управлению.

