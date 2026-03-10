ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки "Хизбаллы", готовые к обстрелам израильской территории

В понедельник, 9 марта, ВВС ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили пусковые установки террористической организации "Хизбалла", готовые к обстрелам израильской территории.

Кроме того, были атакованы террористы, осуществлявшие попытку запуска ракеты.

К настоящему времени в рамках операции "Рычание льва" ЦАХАЛ уничтожил и нейтрализовал более 70 ракетных установок, которые были готовы к запуску ракет по Израилю.