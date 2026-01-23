Утверждено упрощение противопожарных требований к зданиям высотой 10-12 этажей

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил инициативу Национального штаба проектирования об изменении требований противопожарной безопасности для зданий высотой 10-12 этажей вопреки позиции службы пожарной охраны.

Согласно решению совета, здания высотой 10-12 этажей будут считаться высотными, а не многоэтажными, и при их строительстве застройщик будет освобожден от необходимости проектировать две лестницы и двойной набор дополнительных систем.

По оценке экспертов, такой шаг позволит существенно снизить стоимость строительства таких зданий, составляющих значительную часть проектов городской реновации.

Размер экономии может составить от 80 тысяч шекелей на квартиру на севере страны до 300 тысяч шекелей на квартиру в Тель-Авиве.