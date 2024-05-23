Приватизация Почты Израиля и реформа полисов страхования здоровья. Экономический обзор за неделю

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Приватизация Почты Израиля

На этой неделе завершилась шестилетняя сага с приватизацией Почты Израиля, сага не столько затянувшаяся, сколько вызвавшая много споров и претерпевая по ходу дела значительные изменения. Причины, приведшие государственную почтовую компанию на грань банкротства, требуют отдельного исторического экскурса, а сейчас поговорим о дне сегодняшнем и о будущем.

Если коротко, компания "Мильгам" (в консорциуме со страховой компанией "Феникс" и компанией "Лайман Шлисель", которые выступили миноритарными партнерами) купила Почту Израиля со всеми ее активами за 461 миллион шекелей, то есть менее чем за половину ожидавшейся цены. Из 11 компаний, интересовавшихся приватизацией, девять внесли залог в размере 3 миллиона шекелей и получили доступ к финансовой информации Почты и возможность встречаться с руководящими сотрудниками Почты, но только две подали окончательные заявки (помимо "Мильгама" попытку сделал бизнесмен Рами Леви). Это свидетельствует или о том, что финансовое состояние Почты Израиля было хуже, чем ожидали многие, а оценка – завышенной, или же о проблемах в проведении тендера, поскольку реальный торг у управления госкомпаний организовать не получилось. Не исключаю, что мы имеем дело с сочетанием обеих причин.

Стоит напомнить, что после утверждения Кнессетом окончательного решения о приватизации почты председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни заявил следующее: "Долгие годы мы получаем огромное количество жалоб на провальную работу почты, на чудовищный уровень услуг, который только ухудшается. Рассмотрев все аспекты, я понял, что речь идет о ситуации, когда более 4000 сотрудников почты не получат свои зарплаты. Так что остался единственный выход, и все мы молимся, что это поможет".

Так что можно смело утверждать, что государство избавилось от проблемного с его точки зрения актива, сохранив при этом за собой право требовать от нового владельца обеспечивать выполнение заведомо убыточных функций, таких как доставка писем по низким ценам, и поддерживать определенный уровень обслуживания.

"Мильгам", со своей стороны, получил широкую (пусть и поредевшую за последние годы) сеть филиалов по всей стране, 60% рынка доставки международных посылок, и самое ценное с его точки зрения – Почтовый Банк.

"Мильгам" предоставляет обширный спектр финансовых услуг по всей стране. Она занимается сбором муниципального налога для более чем сотни муниципалитетов, обслуживает лотереи "Жилье для новосела", занимается организацией возврата НДС для туристов и обменом валюты на пограничных переходах, обеспечивает снятие показаний со счетчиков воды в десятках населенных пунктов, является владельцем компании оплаты парковки Pango, а теперь и компании вызова такси Gett. Фактически очень сложно найти в Израиле населенный пункт, в котором нет работников "Мильгама", и этот факт компания намерена использовать в том числе для восстановления позиций Почты Израиля на внутриизраильском рынке доставки посылок, где ее доля составляет всего 10%.

Что касается Почтового банка, для государства он был в основном механизмом финансовых интеракций с малообеспеченными слоями населения. При этом большинство функций настоящего банка, и в первую очередь – открытие депозитов и выдачу ссуд, ему были недоступны по закону. Переход в частные руки позволит ему заняться кредитной деятельностью, создавая конкуренцию большой банковской пятерке.

Новости рынка банковских услуг

Еще один шаг в сторону усиления конкуренции на рынке банковских услуг предприняло на этой неделе Управление по надзору за рынком ценных бумаг, разрешившее компаниям на рынке денежных переводов предлагать клиентам вклады под гарантированный процент.

Закон о банковских услугах, в рамках которого будет действовать это решение, вступит в силу в июне этого года. Закон регулирует процесс лицензирования внебанковских платежных компаний, и помещает их под надзор управления ценных бумаг, а не Банка Израиля (контролирует банки и компании кредитных карт) или управления рынка капитала (контролирует инвестиционные фонды, страховые и пенсионные структуры).

Решение вызвало гневную реакцию Банка Израиля, считающего этот шаг безответственным и ставящим под удар не только деньги вкладчиков, но и их доверие к банковской системе.

Стоит отметить, что в данном случае условия, на которых внебанковские компании смогут предлагать депозиты, не предусматривают реальной конкуренции банкам на рынке вкладов и ссуд. Основная цель данного шага – вывод в такие депозиты денег, лежащих на текущих счетах, и приносящих банкам огромную прибыль при нулевом риске за счет клиентов. За последний год денежная гора, лежащая на текущих счетах, сократилась с 57% до 33% от общего объема за счет вывода денег в денежные фонды и в депозиты, но все еще составляет около 500 миллиардов шекелей.

Сам Банк Израиля тоже на этой неделе говорил о развитии конкуренции. Признавая, что 99% банковских услуг контролируются пятью банковскими группами, инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили отмечает начало работы цифрового банка One Zero и получение лицензии еще одним цифровым банком "Эш Исраэль", признавая при этом, что на данный момент сложно оценить потенциал их влияния на уровень конкуренции в обозримом будущем. На данный момент в центробанке говорят о больше об усилиях по улучшению информированности населения, таких как реформа банковской прозрачности, но в краткосрочной перспективе реального прорыва в сфере конкуренции на рынке банковских услуг для домохозяйств, малых и средних бизнесов не предвидится. Однако это не значит, что надо сидеть сложа руки. Не бойтесь торговаться с банком за проценты по вкладу или по кредиту, а также за комиссионные. Не бойтесь переходить из одного банка в другой, благо теперь это требует минимальных усилий. Не держите деньги на текущем счете сверх необходимого минимума, они теряют в цене из-за инфляции, а разницу вы дарите банку.

Никакие усилия Банка Израиля или законодателей не сделают за потребителей их работу по проверке ситуации на рынке и поиску более выгодных условий.

Реформа полисов страхования здоровья

Хотя на рынке страхования здоровья регулятор попытался это сделать. 1 июня вступит в силу очередная реформа полисов страхования здоровья, призванная сократить расходы большей части населения. Израильтяне, застрахованные частным образом на случай необходимости в операции (реформа касается только этого покрытия) с покрытием расходов с первого шекеля, с начала следующего месяца будут автоматически переведены на страховые полисы, являющиеся дополнением к полису дополнительных медицинских услуг (ШАБАН) больничных касс. Реформа не касается полисов, приобретенных до февраля 2016 года, а также коллективных страховых полисов.

Поводом для реформы стал тот факт, что слишком много израильтян, перестраховываясь, держат и частную страховку, и дополнительную страховку от больничной кассы. Согласно данным управления по надзоры за рынком ценных бумаг, речь идет о 1,8 миллиона израильтян. 95% из них застрахованы в больничной кассе в рамках полиса дополнительных медицинских услуг, то есть платят две страховки, в значительной степени перекрывающие друг друга.

Как следствие, люди тратят напрасно лишние деньги (поскольку речь идет об оплате расходов на операцию, а не о выплате компенсации, сумма выплат останется фиксированной вне зависимости от количества полисов). Однако это только одна причина. Гораздо больше регуляторам мешал тот факт, что, получая от клиентов более высокие страховые премии, страховые компании по возможности старались при наступлении страхового случая отправить клиента по возможности использовать дополнительную страховку от больничной кассы. В результате основные деньги получали страховые компании, а основная нагрузка доставалась больничным кассам, то есть общественной медицине.

Следует подчеркнуть, что реформа не запрещает полисы "с первого шекеля", а лишь принудительно переводит всех клиентов из них в полисы, дополняющие расширенное страхование больничных касс (ШАБАН). Такой полис предусматривает сначала обращение к полису ШАБАН, и только если он не дает решения (например, не работает с определенным врачом), клиенту покрывается обращение к этому врачу через страховую компанию.

Желающие сохранить старый полис должны будут проявить активность и сами сообщить об этом страховой компании. Собственно, именно на смене парадигмы с пассивного ожидания, что люди сами позаботятся о своей финансовой выгоде, на их вынуждение сделать активный выбор, и построена вся реформа.

На прошлой неделе регулятор представил Кнессету данные, согласно которым в результате реформы стоимость полисов подорожает. Цены на полисы "с первого шекеля" вырастут на 30-45% из-за прекращения перекрестного субсидирования общественной системой здравоохранения. Полисы, дополняющие расширенную страховку больничной кассы, подорожают в среднем на 2,3%. Однако за счет ликвидации дублирования полисов расходы среднестатистической израильской семьи на страхование здоровья должны сократиться на 1300 шекелей в год.

Частный страховой полис, дополняющий расширенную страховку в больничной кассе, в 2-3 раза дешевле полиса "с первого шекеля", что может составлять значительную сумму, особенно для людей старше 50 лет. Из очевидных минусов – определенное увеличение бюрократии. В любом случае, реформа – повод для всех, кто делал страховку здоровья за последние 8 лет, связаться со своим страховым агентом и проконсультироваться.