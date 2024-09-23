Бросивший своих собак в лесу заплатит штраф в размере 25 тысяч шекелей

Министерство сельского хозяйства подало в мировой суд Ришон ле-Циона обвинительное заключение против жителя центрального района Израиля, который привез в лес Бен-Шемен двух своих собак, выращиваемых в течение многих лет, и бросил их там. Решением суда нарушитель был оштрафован на 25 тысяч шекелей.

Как сообщает в понедельник, 23 сентября, Ynet, инцидент произошел осенью 2021 года: инспектор регионального совета Хевель Модиин обнаружил в лесу двух брошенных собак. Собаки были переданы в муниципальную ветеринарную клинику для лечения.

Через несколько месяцев исковый отдел министерства сельского хозяйства подал обвинения против владельца собак. В ходе судебного разбирательства он признался в совершенном правонарушении. Помимо штрафа, ему также запретили в течение года держать собак.

В министерстве сельского хозяйства напоминают, что если владелец не может по каким-то причинам заботиться о домашних животных, он обязан найти для них подходящее решение, а не бросать на произвол судьбы.

Если вы столкнулись с жестоким обращением с животными или с брошенными домашними животными, можно обратиться в телефонный центр министерства сельского хозяйства *6016, который работает круглосуточно и без выходных.