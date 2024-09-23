Авиакомпании группы Lufthansa возобновят полеты в Израиль не раньше середины октября

Авиакомпании Lufthansa, Swiss International Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, планировавшие возобновить полеты в Тель-Авив 24 сентября, сообщили, что в связи с ситуацией в области безопасности продлевают паузу.

Авиакомпании, входящие в группу Lufthansa, планируют вернуться в Израиль после 14 октября. Однако окончательное решение будет принято непосредственно перед указанной датой и оно будет зависеть от ситуации.

Отметим, что группа Lufthansa отменила также полеты в Тегеран и Бейрут.