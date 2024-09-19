Аэропорт Бейрута будет конфисковывать у пассажиров пейджеры и рации

Управление гражданской авиации Ливана обратилось к авиакомпаниям, использующим Международный аэропорт Бейрута, с требованием сообщить пассажирам о запрете пользоваться пейджерами и переносными рациями.

В циркуляре, подписанном начальником управления генералом Фади аль-Хасаном, подчеркивается, что запрет касается как багажа, так и ручной клади. Средства связи, обнаруженные во время проверок, будут конфискованы.