Аэропорт Бейрута будет конфисковывать у пассажиров пейджеры и рации
время публикации: 19 сентября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 12:12
Управление гражданской авиации Ливана обратилось к авиакомпаниям, использующим Международный аэропорт Бейрута, с требованием сообщить пассажирам о запрете пользоваться пейджерами и переносными рациями.
В циркуляре, подписанном начальником управления генералом Фади аль-Хасаном, подчеркивается, что запрет касается как багажа, так и ручной клади. Средства связи, обнаруженные во время проверок, будут конфискованы.
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