x
08 мая 2025
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2025
|
08 мая 2025
|
последняя новость: 07:58
08 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Колумбийском университете разогнана антиизраильская демонстрация, десятки задержанных

время публикации: 08 мая 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 07:55
В Колумбийском университете разогнана антиизраильская демонстрация, десятки задержанных
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Около ста человек устроили антиизраильскую манифестацию, ворвавшись в библиотеку Колумбийского университета. Они обвиняли Израиль в геноциде жителей сектора Газы. В ходе манифестации пострадали два университетских охранника.

Учебное заведение обратилось за помощью в полицию, сообщив о беспорядках, угрожающих общественной безопасности. "Мы полагаем, что значительная часть манифестантов не имеет отношения к нашему учебному заведению", – говорится в заявлении действующего президента университета Клэр Шипман.

Около 70 человек были задержаны. Полицейское управление Нью-Йорка сообщило, что против них могут быть выдвинуты обвинения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook