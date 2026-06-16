Госконтролер Энгельман опубликовал ежегодный отчет о работе местных властей

Государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал ежегодный отчет о работе органов местной власти. Отчет охватывает широкий спектр тем, среди которых: использование камер местными властями для контроля соблюдения правил дорожного движения; планирование и продвижение программ городской реновации в муниципалитетах; реформа системы лицензирования бизнеса; вызовы, с которыми столкнулись отделы социального обеспечения на фоне войны "Железные мечи"; готовность местных властей к последствиям изменения климата; готовность местных властей к наводнениям и затоплениям; системы солнечной энергии в городской среде; управление информационными системами в муниципалитетах и другие темы.

По поводу использования камер местными властями для контроля соблюдения ПДД госконтролер отметил: "Использование местными властями видеокамер для контроля правил парковки и движения по полосам общественного транспорта повышает эффективность надзора. Однако это может нарушать право на частную жизнь участников дорожного движения, а потому требует осторожного анализа, а также пропорционального и ограниченного применения.

Результаты проверки показали, что министерство транспорта не продвинулось в процессе обращения к тем местным властям, которые не обеспечивают соблюдение закона в отношении нарушений на полосах общественного транспорта.

Часть муниципалитетов хранила видеозаписи в качестве, позволяющем инспекторам идентифицировать участников дорожного движения. Были и такие органы власти, которые продолжали вести видеофиксацию общественного пространства, несмотря на то, что фиксация нарушений правил парковки с их помощью уже была прекращена.

Местные власти обязаны использовать камеры контроля соразмерно, справедливо и исключительно ради достижения целей надзора за соблюдением ПДД, сохраняя при этом право граждан на конфиденциальность. Необходимо периодически проверять, остаются ли в силе обстоятельства, которые изначально оправдывали установку камер. Если выяснится, что камеры больше не выполняют поставленную задачу, властям следует прекратить фиксацию общественного пространства или рассмотреть необходимость изменения их расположения".

По поводу вызовов, стоящих перед отделами социального обеспечения на фоне войны "Железные мечи", госконтролер заявил: "События седьмого октября и последовавшая за ними война наглядно продемонстрировали значимость роли социальных работников в отделах соцобеспечения. Проверка выявила системные трудности в привлечении и удержании соцработников. В проверенных муниципалитетах на сотрудников ложилась крайне высокая нагрузка по ведению личных дел, которая дополнительно возросла с начала войны.

Министерство благосостояния и социального обеспечения совместно с местными властями должно найти способы сохранения кадров и в кратчайшие сроки завершить процесс установления максимального количества дел, закрепляемых за одним соцработником. Это особенно важно на фоне ожидаемого роста спроса на социальные услуги, чтобы гарантировать оказание оптимальной помощи нуждающимся в ней жителям".

О городской реновации в отчете говорится, что она является стратегическим инструментом формирования политики в области планирования и строительства, особенно в условиях быстрого роста населения страны и увеличивающейся потребности в качественном жилье, защищенном от землетрясений, а также от ракетных и минометных обстрелов.

Проверка показала, что главным фактором, влияющим на продвижение и реализацию проектов городской реновации, является экономическая целесообразность: основная часть проектов (58%) реализуется в Центральном и Тель-Авивском округах. При этом потребность в укреплении зданий на случай землетрясений не удовлетворяется должным образом, а в населенных пунктах, подверженных этим рискам, проекты по обновлению жилого фонда продвигаются недостаточно стремительно.

"Несмотря на мои прошлые рекомендации, до сих пор не подготовлена единая государственная программа по городской реновации. Канцелярия премьер-министра, Земельное управление Израиля (РАМИ), Управление планирования и Управление по городской реновации должны стимулировать проекты в том числе и в тех населенных пунктах, где нет достаточной экономической выгоды, в частности путем создания условий для их продвижения", – подчеркнул госконтролер Энгельман.

О реформе лицензирования бизнеса госконтролер заявил: "Выводы отчета указывают на недостатки в продвижении реформы лицензирования бизнеса, что негативно сказывается на владельцах существующих предприятий, гражданах, желающих открыть новый бизнес, и обществе в целом. Несмотря на реформу, около 20,5% предприятий до сих пор работают без лицензии.

Чтобы реализовать ключевые цели реформы – снижение бюрократического бремени, сокращение процедур лицензирования и уменьшение доли предприятий, работающих без разрешения, – все причастные ведомства должны объединить усилия для продвижения реформы и устранения барьеров, мешающих её полной реализации. Выдача бизнес-лицензий призвана гарантировать охрану здоровья и безопасности населения, а также соблюдение требований закона".

Полный текст отчета опубликован на официальном сайте Госконтролера: www.mevaker.gov.il

Материал подготовлен пресс-службой Управления государственного контролер а и омбудсмена.