Отчет госконтролера о готовности к кибератакам, интеграции ИИ и заключенных-террористах

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 9 июня отчет, посвященный содержанию под стражей и освобождению заключенных, удерживаемых по соображениям безопасности; готовности государства к кибератакам и его функционированию в ходе войны; параллельной международной аудиторской проверке в сфере ИИ; результатам опроса о готовности к внедрению искусственного интеллекта в государственных структурах; об информационной безопасности в резиденции президента.

Содержание под стражей, освобождение и привлечение к ответственности заключенных, удерживаемых по соображениям безопасности

Утром в праздник Симхат Тора, 7 октября 2023 года, со стороны сектора Газа началась кровавая террористическая атака на государство Израиль. В ходе этого нападения террористы совершили военные преступления, преступления против человечности и другие жестокие и тяжкие преступления. В ответ на атаку началась война "Железные мечи", в ходе которой были схвачены и заключены под стражу тысячи террористов из сектора Газа, а также из региона Иудеи и Самарии. Вследствие этого число палестинских заключенных в объектах Управления тюрем Израиля (ШАБАС) резко возросло: с примерно 5200 человек до войны до почти 10000 в январе 2025 года (рост примерно на 92%).

Арест тысяч террористов без предварительной подготовки усугубил дефицит мест в тюрьмах и ограничил возможности Службы общей безопасности (ШАБАК) по проведению арестов и следственных действий, одновременно увеличив нагрузку и риски для персонала ШАБАКа.

Госконтролер Энгельман подчеркнул: "Необходимо указать на то, что ЦАХАЛ и ШАБАС не подготовились заблаговременно и должным образом к сценарию войны и долгосрочному содержанию террористов под стражей. Отсутствие у ЦАХАЛа оценки потенциального числа задержанных террористов и неготовность инфраструктуры со стороны ШАБАС привели к тому, что в разгар войны "Железные мечи", в то время как израильские заложники удерживались в секторе Газа, были освобождены директор больницы "Шифа" и еще 18 заключенных. Следует крайне серьезно отнестись к тому факту, что освобождение заключенных, представлявших угрозу безопасности государства, не было своевременно доведено до сведения премьер-министра".

Госконтролер также добавил: "Кроме того, следует отметить, что к моменту завершения проверки ни один террорист, участвовавший в нападении 7 октября, не был привлечен к судебной ответственности за свои преступления. Привлечение к ответственности террористов ХАМАС, совершивших преступления в ходе терактов 7 октября и во время войны "Железные мечи", имеет решающее значение с юридической, моральной и общественной точек зрения. Это позволит восстановить справедливость по отношению к жертвам этой ужасной резни".

Видеоролик, представляющий основные положения отчета по заключенным, удерживаемым по соображениям безопасности:

Видеоцитата госконтролера о заключенных, удерживаемых по соображениям безопасности:

Готовность государства к кибератакам и его функционированию в ходе войны "Железные мечи"

Во время войны "Железные мечи" был зафиксирован рост масштабов и интенсивности кибератак на израильские организации и предприятия. Эти атаки преследовали цель нанести ущерб безопасности государства, общественной безопасности и национальной стойкости, а также собрать данные для разведывательных нужд. Было установлено, что по мере продолжения боевых действий дерзость и изобретательность атакующих росли: в начале войны кибератаки были сосредоточены на операциях влияния и блокировании доступа (DoS), затем переросли в деструктивные атаки (например, удаление данных), а в 2024 году наметился фокус на сборе информации о конкретных лицах, гражданских объектах и внутренних процессах в Израиле. По оценке Национального управления кибербезопасности, киберугроза продолжит нарастать.

Матаниягу Энгельман подчеркнул: "Атака 7 октября наглядно продемонстрировала тяжелую цену отсутствия предварительной подготовки и игнорирования предупреждающих знаков. Премьер-министр, Национальное управление кибербезопасности и все причастные ведомства должны воспринять этот отчет о готовности к кибератакам и действиях в ходе войны, а также изложенные в нем пробелы, как сигнал тревоги. Выявленные недостатки в конечном итоге напрямую влияют на национальную стойкость и безопасность государства. Недопустима ситуация, при которой Военно-политический кабинет на протяжении почти десяти лет не проводил профильных заседаний по этой теме, и за все это время закон о кибербезопасности так и не был продвинут. Мы обязаны без промедления устранить эти пробелы и сформировать национальный план действий, который гарантирует защиту экономики и государства от нарастающих киберугроз".

Видеоцитата о готовности государства к кибератакам и его функционировании в ходе войны "Железные мечи":

О параллельном международном аудите готовности правительств к внедрению искусственного интеллекта

Госконтролер Энгельман заявил: "Искусственный интеллект – это вопрос не далекого будущего, он уже сегодня меняет принципы работы правительств. Наша задача как органов госконтроля не ждать материализации рисков, а заранее проверять готовность к ответственному и эффективному использованию технологий. Исходя из этого принципа, в качестве президента Европейской организации высших органов аудита (EUROSAI), я инициировал международную проверку с участием 12 европейских стран. В случае Израиля отчет выявил "парадокс инноваций": очевидный разрыв между нашей стартовой позицией как высокотехнологичной державы и способностью перевести этот потенциал в комплексную правительственную программу. Наш долг убедиться в том, что внедрение технологий улучшает качество и эффективность государственных услуг, защищая при этом права личности и доверие общества".

О готовности к внедрению и интеграции ИИ в государственных структурах Израиля (по результатам опроса Госконтроля)

Матаниягу Энгельман отметил: "Чтобы Израиль сохранил статус "нации стартапов" и внутри государственных органов, мы должны честно признать существующие на местах пробелы. Опрос, проведенный нами среди госструктур, показал, что в 58% ведомств не выделен специальный бюджет на продвижение проектов в сфере ИИ, а в 86% организаций отсутствуют автономные системы принятия решений на базе искусственного интеллекта. Отсутствие организационной и бюджетной базы для развития ИИ в большинстве государственных органов является барьером, тормозящим эволюцию госсектора. Пришло время разработать национальный мастер-план, который превратит инструменты ИИ в рычаг для повышения эффективности государственного управления".

Видеоролик, представляющий основные результаты международной аудиторской проверки готовности правительств к внедрению искусственного интеллекта:

Государственный контролер об информационной безопасности в резиденции президента: "Надлежащее функционирование резиденции президента зависит от уровня конфиденциальности, целостности и доступности находящейся в ее распоряжении информации. Существенные пробелы приводят к выводу, что вопросам киберзащиты не уделялось внимания, соответствующего рискам для института общегосударственной важности – тем более в военное время, когда число кибератак возрастает. Сбой в информационных системах, содержащих, помимо прочего, конфиденциальные данные почти о 100000 запросов об амнистии, может нанести ущерб неприкосновенности частной жизни, а также репутации и имиджу Резиденции Президента и главы государства. Резиденция Президента должна продолжить работу по устранению недостатков, чтобы гарантировать конфиденциальность и сохранность данных".

Полный текст отчета опубликован на официальном сайте Госконтролера: www.mevaker.gov.il

Текст подготовлен пресс-службой Управления государственного контролер а и омбудсмена