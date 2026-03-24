24 марта 2026
время публикации: 24 марта 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 21:51
FT: Volkswagen будет производить "Железный купол" для "Рафаэля"
Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" находится на продвинутой стадии переговоров по переоборудованию одного из заводов германского автомобилестроительного концерна Volkswagen под производство компонентов для системы ПРО "Железный купол", сообщает Financial Times.

В последние годы Volkswagen переживает серьезные экономические трудности и впервые в своей истории рассматривает возможность закрытия заводов в Германии.

Согласно публикации, один из заводов, намеченных к закрытию, в городе Оснабрюк в Нижней Саксонии, в случае подписания соглашения с "Рафаэлем" будет перепрофилирован в оборонное предприятие. По оценке руководства концерна, этот шаг позволит спасти 2300 рабочих мест.

Предполагается, что завод будет выпускать грузовики, на которых размещаются батареи «Железного купола», а также генераторы для обеспечения работы системы и пусковые установки - но не перехватывающие ракеты.

Издание отмечает, что в числе крупных акционеров Volkswagen – правительство Нижней Саксонии и Суверенный инвестиционный фонд Катара, и что успех сделки в немалой степени будет зависеть от решения рабочих концерна, имеющих свое представительство в руководстве и обладающих весомым мандатом при принятии деловых и стратегических решений.

