ЦАХАЛ атаковал склады оружия и пусковые установки "Хизбаллы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковал склады оружия и позицию для запуска беспилотников, которая использовалась террористической организацией "Хизбалла" для атак на израильских военнослужащих, действующих в южном Ливане.

Также ЦАХАЛ нанес удары по двум готовым к ракетным обстрелам пусковым установкам террористов.

Одна из этих установок ранее использовалась для обстрела сил ЦАХАЛа в Ливане, другая – для запусков ракет в сторону израильской территории.