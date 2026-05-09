09 мая 2026
последняя новость: 19:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ атаковал склады оружия и пусковые установки "Хизбаллы" в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 09 мая 2026 г., 19:37 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 19:37

ЦАХАЛ атаковал склады оружия и позицию для запуска беспилотников, которая использовалась террористической организацией "Хизбалла" для атак на израильских военнослужащих, действующих в южном Ливане.

Также ЦАХАЛ нанес удары по двум готовым к ракетным обстрелам пусковым установкам террористов.

Одна из этих установок ранее использовалась для обстрела сил ЦАХАЛа в Ливане, другая – для запусков ракет в сторону израильской территории.

Израиль
На границе с Ливаном трое резервистов ЦАХАЛа получили ранения в результате атаки дрона