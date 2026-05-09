В секторе Газы ЦАХАЛ уничтожил комплекс по производству оружия

В пятницу, 8 мая, силы ЦАХАЛа при содействии общей службы безопасности (ШАБАК) уничтожили комплекс по производству оружия, принадлежащий террористической организации "Исламский джихад" на севере сектора Газы.

В последнее время данный объект использовался производственным подразделением организации, а также террористической организацией ХАМАС для изготовления взрывных устройств и хранения других видов оружия.

Целью производства и складирования оружия было нанесение ударов по силам ЦАХАЛа, действующим в районе "желтой линии", а также по гражданам Израиля.

Перед нанесением удара ЦАХАЛом были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.