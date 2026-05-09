Израиль

На границе с Ливаном трое резервистов ЦАХАЛа получили ранения в результате атаки дрона

время публикации: 09 мая 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 18:05

Трое резервистов ЦАХАЛа получили ранения в результате атаки беспилотников-камикадзе на территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном. Один из бойцов ранен тяжело, другой боец и офицер получили ранения средней тяжести.

Об этом сообщил пресс-служба ЦАХАЛа, отмечая, что бойцы доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи проинформированы о произошедшем.

В ходе другого инцидента "Хизбалла" направила беспилотники-камикадзе в сторону сил ЦАХАЛа, действующих на юге Ливана. Один из них дронов попал в управляемую дистанционно инженерную машину и причинил ей ущерб, среди личного состава пострадавших нет.

ЦАХАЛ также сообщил, что ВВС перехватили несколько запусков ракет в сторону бойцов, пострадавших нет.

