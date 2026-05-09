Теннис на колясках. Израильтяне победили сборную Турции в финале квалификации чемпионата мира
время публикации: 09 мая 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 19:10
В Италии проходит европейский отборочный турнир командного чемпионата мира по теннису на колясках.
Все сборные Израиля (мужская, женская и Quad) вышли в финал квалификации.
Quad сборная Израиля стала победителем квалификации и завоевала право выступить на чемпионате мира.
В финале израильтяне победили сборную Турции 2:1.
Состав сборной Израиля: Ноам Гершони, Гай Сасон и Рои Аберджиль.
