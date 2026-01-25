x
25 января 2026
Экономика

Минфин Израиля: общий долг государства растет, в 2025 году заняли 207 млрд шекелей

Минфин
время публикации: 25 января 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 12:23
Минфин Израиля: общий долг государства растет, в 2025 году заняли 207 млрд шекелей
Flash90. Фото: Н.Шохат

Главный бухгалтер минфина Израиля Яхли Ротенберг опубликовал первую оценку государственных долговых показателей за 2025 год.

По оценке минфина, в 2025 году объем всех государственных долгов немного вырос по сравнению с предыдущим годом, достигнув 68,6% от ВВП.

В 2025 году государство заняло на рынках около 207 млрд шекелей – в основном в Израиле. С начала войны "Железные мечи" (в октябре 2023 года) суммарные заимствования государства превысили 525 млрд шекелей.

