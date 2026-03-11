x
11 марта 2026
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 22:05
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ сообщили об израильском ультиматуме Ливану

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Израиль
время публикации: 11 марта 2026 г., 21:38 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 21:44
СМИ сообщили об израильском ультиматуме Ливану
AP Photo/Hussein Malla

Как сообщают СМИ, и, частности, "Кан-11", Израиль предъявил правительству Ливана ультиматум: или вооруженные силы начинают действовать против "Хизбаллы", или Израиль начнет наносить удары по ливанской инфраструктуре.

Согласно N12, требование было передано при посредничестве администрации США. Израиль требует от Ливана заставить шиитскую группировку прекратить обстрелы территории еврейского государства.

Напомним, что 2 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о недопустимости использования ливанской территории для военных действий, назвав удары шиитской группировки "Хизбалла" по Израилю незаконными.

9 марта стало известно, что власти Ливана обратилось к США с просьбой организовать прямые переговоры с Израилем о прекращении боевых действий и заключении соглашения. С этим же предложением ливанский президент Жозеф Аун обратился и к лидерам Европейского Союза.

Также сообщается, что министр юстиции Ливана Адель Нассар на последнем заседании правительства предложил арестовать генерального секретаря шиитской группировки Наима Касема, поскольку его заявления и действия "Хизбаллы" являются прямым вызовом ливанским властям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2026

ЦАХАЛ наносит удары в пригороде Бейрута
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2026

В Нижней Галилее прямое попадание ракеты в жилой дом
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 09 марта 2026

Axios: правительство Ливана предложило начать прямые переговоры с Израилем о прекращении войны
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Власти Ливана запретили "Хизбалле" обстреливать Израиль