СМИ сообщили об израильском ультиматуме Ливану

Как сообщают СМИ, и, частности, "Кан-11", Израиль предъявил правительству Ливана ультиматум: или вооруженные силы начинают действовать против "Хизбаллы", или Израиль начнет наносить удары по ливанской инфраструктуре.

Согласно N12, требование было передано при посредничестве администрации США. Израиль требует от Ливана заставить шиитскую группировку прекратить обстрелы территории еврейского государства.

Напомним, что 2 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о недопустимости использования ливанской территории для военных действий, назвав удары шиитской группировки "Хизбалла" по Израилю незаконными.

9 марта стало известно, что власти Ливана обратилось к США с просьбой организовать прямые переговоры с Израилем о прекращении боевых действий и заключении соглашения. С этим же предложением ливанский президент Жозеф Аун обратился и к лидерам Европейского Союза.

Также сообщается, что министр юстиции Ливана Адель Нассар на последнем заседании правительства предложил арестовать генерального секретаря шиитской группировки Наима Касема, поскольку его заявления и действия "Хизбаллы" являются прямым вызовом ливанским властям.