Конец многовековой традиции: британская аристократия будет изгнана из Палаты лордов

Палата лордов приняла закон, согласно которому из ее состава будут выведены наследственные пэры – представители британской аристократии. Тем самым будет положен конец традиции, существовавшей со Средних веков.

С инициативой отказаться от наследственного принципа формирования палаты лидер лейбористов Тони Блэр выступил еще в 1997 году. "Акт о палате лордов", принятый в 1999 году, упразднил сотни наследственных пэров, однако 92 из них сохранили свои посты – в рамках компромисса с консерваторами.

Большинство из них должны будут покинуть свой пост в мае, по истечении нынешней сессии. Предполагается, что 15 из представителей консерваторов в высшей палате сохранят свои посты как пожизненные, а не наследственные лорды – в рамках нового компромисса.

Палата лордов, в которую входили представители наследной аристократии и верхушки церкви, возникла в правление Эдуарда Третьего, когда английский парламент был разделен на две палаты. На протяжении веков она играла доминирующую роль в британской политике.

Однако уже в XIX веке она стала восприниматься как анахронизм. С 1902 года пост главы правительства занимают представители Палаты общин. В 1958 году появились пожизненные пэры, потеснившие представителей феодальной знати. В том же году место в верхней палате впервые заняла женщина – социолог и криминолог Барбара Вутон, удостоенная титула баронессы.