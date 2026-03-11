x
Израиль

Основателям Wiz разрешили заплатить налог в долларах, чтобы избежать валютного шока

время публикации: 11 марта 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 21:25
Основателям Wiz разрешили заплатить налог в долларах, чтобы избежать валютного шока
Abed Rahim Khatib/Flash90

Сделка по покупке Google израильской компании кибербезопасности Wiz за рекордные 32 миллиарда долларов объявлена завершенной. Это означает, что четыре основателя компании, Асаф Рапапорт, Рои Резник, Инон Костика и Ами Лутвак, должны в течение 30 дней заплатить около 2,5 миллиардов долларов налога.

Чтобы избежать быстрого вливания такой суммы на валютный рынок и резкого укрепления шекеля, министерство финансов, налоговое управление и Банк Израиля согласовали механизм, в рамках которого этот налог будет заплачен в долларах США.

Эти деньги будут храниться на счету главного аудитора министерства финансов и пойдут по большей начти на обслуживание госдолга, номинированного в иностранной валюте.

Стоит отметить, что самим основателям Wiz достанется гораздо большая сумма, однако у них нет необходимости быстро конвертировать ее в шекели.

Несмотря на войну, израильский шекель является в последние месяцы одной из наиболее сильных валют в мире, и дальнейшее укрепление шекеля ударит по экспортоориентированным отраслям, в первую очередь – по хайтеку.

