Основателям Wiz разрешили заплатить налог в долларах, чтобы избежать валютного шока
Сделка по покупке Google израильской компании кибербезопасности Wiz за рекордные 32 миллиарда долларов объявлена завершенной. Это означает, что четыре основателя компании, Асаф Рапапорт, Рои Резник, Инон Костика и Ами Лутвак, должны в течение 30 дней заплатить около 2,5 миллиардов долларов налога.
Чтобы избежать быстрого вливания такой суммы на валютный рынок и резкого укрепления шекеля, министерство финансов, налоговое управление и Банк Израиля согласовали механизм, в рамках которого этот налог будет заплачен в долларах США.
Эти деньги будут храниться на счету главного аудитора министерства финансов и пойдут по большей начти на обслуживание госдолга, номинированного в иностранной валюте.
Стоит отметить, что самим основателям Wiz достанется гораздо большая сумма, однако у них нет необходимости быстро конвертировать ее в шекели.
Несмотря на войну, израильский шекель является в последние месяцы одной из наиболее сильных валют в мире, и дальнейшее укрепление шекеля ударит по экспортоориентированным отраслям, в первую очередь – по хайтеку.