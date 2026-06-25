"Бен-Гурион" ожидает рекордного пассажиропотока с начала операции "Рычание льва"

Ожидается, что четверг 25 июня станет рекордным с начала операции "Рычание льва" днем по объему пассажиропотока в аэропорту "Бен-Гурион: в течение суток через аэропорт пройдут более 75 тысяч пассажиров, прибывающих и вылетающих международными рейсами.

Как сообщает "Маарив", в июле ожидается более двух миллионов пассажиров, что примерно на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках подготовки к увеличению пассажиропотока в летние месяцы Управление аэропортов возобновляет работу Терминала 1. С 28 июня 2026 года из него вновь будут выполняться внутренние рейсы, а с 1 июля – и международные.

Открытие Терминала 1 позволит увеличить пропускную способность аэропорта, удовлетворить высокий спрос в летний сезон и улучшить качество обслуживания пассажиров.