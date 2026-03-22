Воздушное пространство Израиля не закроется, но сократится количество рейсов и пассажиров

На экстренном совещании по оценке ситуации, проведенном министерством транспорта и Управлением аэропортов, было принято решение сократить количество рейсов, прибывающих и вылетающих из Израиля, а также количество пассажиров на борту. Об этом сообщил телеканал "Кешет-12".

Согласно новым правилам, в аэропорту имени Бен-Гуриона будет совершать посадку и взлет только один рейс (вместо двух) в час. Кроме того, количество пассажиров на каждом вылетающем рейсе сократится со 130 до 50 человек.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в ближайшие часы.

Министерство транспорта и Управление аэропортов продолжают следить за ситуацией и, в случае ее улучшения, готовы вернуться к прежнему режиму работы аэропорта.

Ранее телеканал "Решет-13" сообщал, что на фоне продолжающихся ракетных обстрелов из Ирана эксперты по авиасообщению рекомендовали министру транспорта Мири Регев немедленно закрыть воздушное пространство Израиля.