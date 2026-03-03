Аэропорт им. Бен-Гуриона может возобновить работу до конца недели

Министерство транспорта рассматривает возможность открытия международного аэропорта им.Бен-Гуриона уже на этой неделе. Об этом сообщили телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12".

Телеканал "Кан-11" передал, что аэропорт может возобновить работу уже в ближайший четверг или на исходе субботы. По информации "Кешет-12", это может произойти уже завтра, 4 марта.

Согласно этим источникам, 3 марта минтранс проведет совещание с представителями Управления аэропортов и служб безопасности, на котором будет определена дата открытия и порядок работы аэропорта.

Днем ранее телеканал "Кан-11" передал, что в первые дни после открытия аэропорт будет принимать два самолета в час. Он будет работать 24 часа все дни недели. Возможно, будут введены ограничения на количество пассажиров в каждом самолете, как это было сделано во время предыдущей войны с Ираном.