x
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Аэропорт им. Бен-Гуриона может возобновить работу до конца недели

Война с Ираном
Авиация
Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:09
Аэропорт им. Бен-Гуриона может возобновить работу до конца недели
Flash90

Министерство транспорта рассматривает возможность открытия международного аэропорта им.Бен-Гуриона уже на этой неделе. Об этом сообщили телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12".

Телеканал "Кан-11" передал, что аэропорт может возобновить работу уже в ближайший четверг или на исходе субботы. По информации "Кешет-12", это может произойти уже завтра, 4 марта.

Согласно этим источникам, 3 марта минтранс проведет совещание с представителями Управления аэропортов и служб безопасности, на котором будет определена дата открытия и порядок работы аэропорта.

Днем ранее телеканал "Кан-11" передал, что в первые дни после открытия аэропорт будет принимать два самолета в час. Он будет работать 24 часа все дни недели. Возможно, будут введены ограничения на количество пассажиров в каждом самолете, как это было сделано во время предыдущей войны с Ираном.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Туристы с Ближнего Востока сообщают о мошенниках, выдающих себя за сотрудников авиакомпаний
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 марта 2026

Возвращение в Израиль через Египет: кто летает
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 марта 2026

BlueBird Airways начинает осуществлять "эвакуационные" рейсы из Афин на Синайский полуостров