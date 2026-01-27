Рамат-ганский "Сафари" будет перенесен на новое место

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн сообщил о достижении соглашения о переносе зоологического сада "Сафари" на территорию парка Ариэля Шарона. Освободившая земля будет частично застроена.

Градоначальник отмечает: новый зоопарк будет располагаться в муниципальных границах Рамат-Гана, поскольку территория города будет увеличена на 100 гектаров. Строительство будет финансироваться государством, для чего предполагается выделить около 500 миллионов шекелей. Значительно улучшатся условия содержания животных, а посещение станет более интересным.

"Территория Национального парка практически удвоится. Бетонные стены "Сафари" будут снесены, и к парку присоединится площадь в десятки гектаров. После высадки более 10000 деревьев он превратиться к крупнейшие "зеленые легкие" Гуш-Дан", – пишет мэр в Facebook.

Это позволит создать новые въезды в город, разгрузив пробки на юге и востоке Рамат-Гана, в том числе – на Алуф Саде.

Запланировано также возведение "умного района" с использованием технологии искусственного интеллекта, автономными источниками энергии. Будут построены доступное жилье для молодых семей, учебные заведения, новая спортивная арена, места проведения досуга.

Парк "Сафари" работает на нынешнем месте с 1974 года. Здесь представлено около 1200 животных, относящихся к 120 видам. На территории парка действует ветеринарная больница. Он участвует во множестве программ по спасению исчезающих видов и сохранению биологического разнообразия.