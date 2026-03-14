14 марта 2026
"Аль-Маядин": в Багдаде атаковано посольство США

время публикации: 14 марта 2026 г., 05:24 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 05:30
AP Photo/Hadi Mizban

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что рано утром 14 марта в Багдаде было атаковано посольство США. Утверждается, что причинен ущерб системе ПВО, обеспечивавшей прикрытие дипмиссии.

Катарская "Аль-Джазира" сообщает, что с территории посольства поднимается дым.

Информация уточняется.

Атака была осуществлена вскоре после того, как арабские СМИ сообщили: в результате ударов по целям в Багдаде в ночь на 14 марта были уничтожены генеральный секретарь иракской проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" Хусейн аль-Хамидауи, а также ряд других лидеров этой организации – в их числе Акрам аль-Кааби и Хусам Хамуди.

